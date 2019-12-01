Alcalde de Cortázar se deslinda de custodios sentenciados tras ser detenidos en Querétaro

Cortázar, Guanajuato, a 5 de septiembre de 2025.- El alcalde Mauricio Estefanía se deslindó de la situación legal que enfrentan los ocho custodios de su hermano, Diego Estefanía Torres, presidente del Consejo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar (JUMAPAC), quienes fueron sentenciados por un juez federal tras ser detenidos en Querétaro con armas de uso exclusivo del Ejército.

“Cada quien es responsable de sus actos. Creo que en este caso la situación que está conllevando a mi hermano es el tema de que él es el que los contrata y ahorita precisamente ellos son los responsables de esta situación que está pasando”, declaró el edil.

Al fijar postura, subrayó que ningún ciudadano está por encima de la ley y que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial determinar el rumbo del caso. “Debemos respetar la ley, ningún ciudadano está sobre la ley y que el órgano que está encargado de esto, que es la Fiscalía General de la República, pues tomen la mejor decisión”, agregó.

La FGR informó que los escoltas fueron hallados responsables del delito de portación de armas y cartuchos reservados a las Fuerzas Armadas. El juez federal les impuso penas que van de tres años y cuatro meses a cuatro años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre 66 y 74 días de salario mínimo.