Alcalde de Celaya reitera prohibición de pirotecnia en fiesta de San Juanito y advierte sanciones y detenciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 13:20:08

Celaya, Guanajuato, 28 de enero del 2026 - El alcalde Juan Miguel Ramírez reiteró que permanece vigente la prohibición total de la quema de petardos y cualquier tipo de pirotecnia dentro de la comunidad de San Juan de la Vega, al subrayar que no habrá excepciones y que se aplicarán sanciones administrativas o detenciones, dependiendo de la gravedad de cada caso.

El presidente municipal señaló que las autoridades actuarán con firmeza para evitar riesgos a la población, especialmente por el uso de artefactos elaborados con sustancias químicas de alto poder explosivo en la fiesta de San Juanito como la quema de petardos que data de más de 400 años de tradición, los cuales representan un peligro considerable en zonas habitacionales y con alta concentración de personas.

“No se va a permitir. En toda la comunidad está prohibido, y a quien se le identifique con este tipo de explosivos se le van a retirar”, enfatizó.

Indicó que el operativo de seguridad contempla la participación de Sedena, Guardia Nacional y corporaciones municipales, quienes estarán facultados para asegurar el material prohibido y proceder conforme a la ley en caso de resistencia o conductas agresivas.

“Dependiendo del comportamiento de la persona, puede haber sanciones o detenciones. Si hay agresiones, aunque sean verbales, se va a actuar”, advirtió.

El alcalde agregó que estas acciones buscan proteger a los asistentes, ya que se espera la llegada de miles de visitantes locales, nacionales e internacionales, por lo que la prioridad será salvaguardar la integridad de la mayoría.

“Vamos a cuidar a la gente, a la inmensa mayoría. No es una fiesta menor, viene mucha gente y no vamos a arriesgar vidas”, concluyó.