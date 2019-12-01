Alcalde de Celaya exige trato de primer nivel y espera apoyo estatal para completar atractivos de la Feria de Navidad

Celaya, Guanajuato, 18 de noviembre del 2025.– El alcalde Juan Miguel Ramírez reiteró que Celaya merece “un trato de primer nivel y no de tercera” por parte del Gobierno del Estado, y subrayó que aún están a la espera de recursos para concretar dos atractivos clave de la próxima Feria de Navidad: la pista de hielo y el Árbol de Navidad de 30 metros.

Ramírez explicó que este mismo día sostendría una reunión con la Secretaría de Turismo para aclarar el tema de los apoyos recibidos previamente. “Vamos a platicar con la secretaria de Turismo; ella le va a decir a la gobernadora que ya nos dieron dos veces recursos. Nosotros decimos que sólo ha sido una. Hoy lo vamos a aclarar”, comentó.

El alcalde reconoció que el tiempo para la organización es limitado, pero aseguró que el municipio ha avanzado en la mayor parte del montaje. “Los tiempos ya están encima, pero vamos muy adelantados en todo. El dinero que esperamos es justamente para el árbol y la pista. Si no nos dan dinero, no tendríamos ni árbol ni pista”, advirtió.

Respecto al programa artístico, afirmó que ya está totalmente confirmado. “Ya tenemos amarrados los artistas; esta semana les van a decir quiénes vienen”, declaró, aunque sin revelar nombres.

Ramírez insistió en que, pese a la incertidumbre sobre los recursos estatales, la realización general de la feria no está en riesgo. “La festividad como tal está garantizada con los artistas y los juegos”, dijo. Señaló que el municipio ha destinado 30 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Economía aportó 10 millones, sumando 40 millones ya asegurados.

En cuanto al apoyo esperado por parte de Turismo, precisó: “Por lo menos para comprar esas dos cosas, unos 5 millones”, lo que permitiría alcanzar un presupuesto total de 45 millones de pesos para la Feria de Navidad.

El alcalde recordó que Celaya ha señalado un trato desigual del Estado durante toda la semana. “Espero que ya no nos traten mal y que el presupuesto del próximo año sea lo que nos corresponde. No nos pueden dar trato de tercera; somos segundos”, enfatizó.

Finalmente expresó confianza en que las conversaciones con funcionarios estatales permitan liberar los recursos pendientes: “Yo espero que nos sigan apoyando; queremos que esta feria esté a la altura de lo que Celaya merece”.