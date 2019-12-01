Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 13:25:46

Celaya, Guanajuato, a 19 de noviembre 2026.- A una semana de presentar la estrategia de seguridad “Esperanza”, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez defendió su funcionamiento tras el robo en la tienda Sam’s Club la noche del miércoles donde aseguró que tres personas sustrajeron aproximadamente 90 mil pesos y presuntamente conocían los movimientos del personal que concentraba el dinero de las cajas.

El edil señaló que los responsables fueron directamente contra la trabajadora encargada de reunir el efectivo, por lo que considera que tenían conocimiento de la operación interna. Añadió que mediante las cámaras y tecnología municipal lograron identificar la motocicleta utilizada y entregaron la información a la Fiscalía para las investigaciones.

Ante las críticas por la falta de detenidos, aseguró que la estrategia está funcionando, pues ahora cuentan con información para dar seguimiento a los delitos. Explicó que la Policía Municipal llegó en aproximadamente dos minutos, pero el robo se habría cometido en menos de uno.

“Nosotros no detenemos, nosotros no investigamos, nosotros prevenimos”, enfatizó, al señalar que corresponde a la Fiscalía realizar las investigaciones y concretar las detenciones.

También cuestionó que los dos equipos de seguridad privada de la tienda, uno armado y otro sin armas, no intervinieran durante el atraco. Precisó que Sam’s no mantiene coordinación con el municipio, por lo que llamó a los establecimientos comerciales a trabajar conjuntamente con las autoridades.

Finalmente, aseguró que continuarán las labores de vigilancia y pidió a las tiendas confiar en la Policía Municipal y a la ciudadanía mantener la colaboración con las autoridades para prevenir nuevos delitos.

“Yo sí les pido que todas las tiendas confíen en la Policía y hagamos sinergia, ellos, nosotros y la ciudadanía para poder prevenir todo esto”, concluyó.