Alcalde de Álvaro Obregón acusa hermetismo en construcción del Parque Bajío

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero del 2026.- Adán Sánchez López, presidente municipal de Álvaro Obregón, acusó que hay hermetismo respecto a la edificación del Polo del Bienestar Parque Bajío, que estará ubicado en la antigua estación Queréndaro; destacó que no hay información al menos hacia su persona al ser alcalde de un municipio que integra dicha región.

En entrevista con medios de comunicación, el edil de extracción priísta dijo que no se le ha tomado en cuenta, aunque señaló que podría deberse a un tema partidista o de colores políticos, por lo que dijo esperar que haya más transparencia o comunicación sobre lo que se pretende hacer en el parque agroindustrial.

Agregó, que se cuenta con el apoyo de su municipio pues se ve como un detonante económico para los habitantes, sin embargo, apuntó que se tendrá que esperar a conocer el impulso que la federación le dará al Polo del Bienestar.

Sobre la inseguridad que permea en la zona, Adán Sánchez enfatizó que es un tema que corresponderá a los gobiernos estatal y federal, asimismo, subrayó que la zona cuenta con una gran cantidad de beneficios como la conectividad aérea y terrestre, pero es necesario, dijo, generar las condiciones para que las empresas se puedan instalar en el parque.