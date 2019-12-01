Al menos 3 negocios de la Sierra de Querétaro resultaron afectados por lluvias: René Loya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 13:36:30

Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre 2025.- Al menos tres negocios que se ubican en la Sierra de Querétaro resultaron con afectaciones por las lluvias que se registraron la semana pasada, confirmó René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro.

“Nosotros tenemos representación Delegaciones en la Cámara, y sí tuvimos tres empresas, tres negocios que se vieron muy afectados”.

Explicó que en este momento están analizando cómo los van a apoyar por lo que todo se está direccionando por medio de las autoridades.

“Estamos hablando de que son tres negocios los que resultaron con afectaciones en sus negocios más la pérdida de ingreso por lo que han tenido de dejar de vender”.

Detalló que realizan gestiones con algunas de las cajas de ahorro con las que están afiliadas en ese organismo empresarial.

“Estamos viendo con algunas cajas de ahorro y también, en la última rueda de prensa, les comenté que hay una empresa que es financiera y está apoyando a todas las empresas que están afiliadas a la Cámara para que les puedan otorgar préstamos para capital de trabajo para que se recuperen”.

Destacó que con esta financiera se buscará una tasa muy preferencial, es decir, estamos hablando que esta tasa puede ser de alrededor de un 13 por ciento y puede obtener préstamos de 50 mil hasta 500 mil pesos de apoyo.