Al menos 16 servicios municipales se ofrecerán de manera directa en los condominios a través de la estrategia “Hagamos que Suceda” en Querétaro; indicó Chepe Guerrero Trápala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 16:21:54

Corregidora, Querétaro, a 18 de agosto de 2025.- Al menos 16 servicios municipales se ofrecerán de manera directa en los condominios a través de la estrategia “Hagamos que Suceda”, adelantó Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora.

Explicó que, la iniciativa, que surgió tras recorrer más de 100 condominios y escuchar a la ciudadanía, busca fortalecer la seguridad, la limpieza y la unidad en un municipio donde el 60 por ciento de las familias vive bajo régimen condominal.

En esta ocasión, esta estrategia llegó al fraccionamiento Cumbres del Roble, con la cual se ofrecerán 16 servicios municipales por parte de las distintas dependencias, beneficiando de manera directa a los habitantes de los condominios.

Destacó la importancia de trabajar en conjunto sociedad y gobierno para avanzar A Paso Firme hacia un municipio más seguro, limpio y unido.

“Estamos viendo la manera en que el régimen condominal no sea un impedimento para que nosotros, desde el Municipio, podamos acercarnos a ustedes y ofrecerles los servicios que por ley podemos brindar”.

Andrea Orozco Gómez, directora de Vinculación y Gestión Territorial de la Secretaría del Ayuntamiento, explicó que esta iniciativa surgió tras recorrer más de 100 condominios y escuchar las peticiones de la ciudadanía, considerando que el 60% de las familias de Corregidora viven bajo este régimen.

“Algunos de los servicios que se ofrecen directamente en los condominios son: revisión de las empresas de seguridad privada, enlace de cámaras al C4, programa “Vecino Vigilante”, supervisión en la recolección de basura y tiliches, poda, pláticas de Protección Civil, atención y concertación ciudadana, fumigación de áreas comunes, mesa móvil para el pago del impuesto predial con 100 por ciento de descuento en multas y recargos, así como actividades deportivas y culturales, entre otros.