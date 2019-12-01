Al Hospital de la Mujer y al doctor Juan Abraham Bermúdez, Condecoración al Mérito Medico “Manuel Martínez Báez”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 11:59:08

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre del 2026.- El Hospital de la Mujer en el Estado y el doctor Juan Abraham Bermúdez, serán los recipiendarios de la Condecoración al Mérito Medico “Manuel Martínez Báez”, así lo aprobó el Pleno del Congreso del Estado.

En el marco de la Sesión Extraordinaria celebrada este miércoles, las y los diputados locales, aprobaron el dictamen presentado por la Junta de Coordinación Política de esta Septuagésima Sexta Legislatura.

Tanto el Hospital de la Mujer, como el doctor Juan Abraham Bermúdez, fueron seleccionados luego de que la Junta de Coordinación Política, recibiera diversas propuestas y las y los legisladores locales analizaran con detenimiento todas y cada una de ellas.

La Condecoración al Mérito Médico “Manuel Martínez Báez”, será entregada por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, en un acto cívico que se llevará a cabo el próximo miércoles 4 noviembre, en el patio central del Palacio del Poder Legislativo a las 9 horas.