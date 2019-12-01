“Al final se van a traicionar entre ellos”, afirma Alito Moreno sobre Morena

“Al final se van a traicionar entre ellos”, afirma Alito Moreno sobre Morena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 22:32:18
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Ciudad de México, 29 de junio de 2026.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que los integrantes de Morena terminarán traicionándose entre ellos mismos, luego de las versiones que apuntan a una presunta cooperación de miembros del partido oficialista con autoridades de Estados Unidos.

El también senador afirmó que no le sorprenden esos señalamientos y sostuvo que el destino de los morenistas será la cárcel cuando “el barco se hunda”.

Moreno señaló que las diferencias al interior de Morena terminarán por provocar que sus propios integrantes se señalen entre sí, al considerar que cada vez son más los casos en los que, dijo, aparecen involucrados personajes vinculados al partido oficialista.

Es importante mencionar que las declaraciones de Alejandro Moreno se dan luego de que el medio estadounidense, The New York Times, publicara que el gobierno del presidente Donald Trump intensificó las investigaciones sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado.

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