Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 17:02:31

Querétaro, Querétaro, a 22 de noviembre de 2026.- Entre caminos de saca, terracerías y el arranque de las fiestas patronales de Santa Catarina, el senador Agustín Dorantes Lámbarri llamó a que el desarrollo y el progreso de Querétaro alcancen a cada comunidad y a cada familia, tras participar en una cabalgata junto con más de 300 jinetes.

Acompañado por el diputado local Enrique Correa Sada, el legislador recorrió el trayecto que partió de la cabecera delegacional de Santa Rosa Jáuregui y concluyó en Santa Catarina, tramo que aprovechó para convivir con los asistentes, escuchar planteamientos ciudadanos y dialogar sobre los retos pendientes de la zona, entre ellos los de urbanización.

Durante el trayecto, Dorantes Lámbarri sostuvo que el crecimiento del estado no puede quedarse concentrado ni resultar ajeno a las localidades que enfrentan rezagos en infraestructura y servicios básicos.

"Tenemos la obligación de procurar que el éxito de Querétaro llegue a todos los rincones, para que las familias vivan dignamente y para que las y los jóvenes tengan un ecosistema favorable que les permita tomar buenas decisiones, se desarrollen y alcancen sus metas".

La cabalgata marcó el inicio de las celebraciones patronales de Santa Catarina, una de las comunidades de la delegación de Santa Rosa Jáuregui donde las tradiciones locales conviven con demandas cotidianas vinculadas al mejoramiento urbano y la conectividad de sus accesos.

Integrantes del Patronato de las fiestas de Santa Catarina agradecieron la presencia y el acompañamiento de Agustín Dorantes y Enrique Correa, con quienes señalaron mantener coordinación en proyectos de desarrollo comunitario.

En el marco del encuentro, los representantes comunitarios aprovecharon para exponer a ambos legisladores las principales necesidades de la localidad, centradas de manera prioritaria en obra pública, como parte del seguimiento a las demandas planteadas por los habitantes de la zona.