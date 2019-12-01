Querétaro, Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- El nuevo jerarca católico, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, planteó una agenda común basada en la persona, la familia y la paz ante autoridades civiles y fieles, en medio de un relevo diocesano marcado por una transición de dos días y la presencia de sus tres antecesores vivos.

Al asumir como undécimo obispo de la Diócesis de Querétaro, Aguilar Ledesma llamó a las autoridades civiles y a las comunidades de fe de Querétaro y Guanajuato a construir una agenda compartida en torno a tres ejes: la persona, la familia y la paz.

Advirtió que la diócesis abarca dos estados hermanos que comparten raíces históricas y retos comunes como la violencia, la migración, la pobreza y la falta de empleos dignos.

El nuevo prelado agradeció el trabajo de Fidencio López Plaza, a quien reconoció como un gran catequista, y del equipo de sacerdotes que preparó la bienvenida.

Recordó que su ministerio se inserta en una frontera pastoral entre Querétaro y Guanajuato, donde evocó la memoria histórica de 1810 y la lección de 1926 sobre la distinción entre el Estado y la Iglesia, respaldada hoy por la Constitución y el Concilio, bajo el llamado del papa León XIV a orientar el ejercicio de la autoridad política hacia el bien común.

Aguilar Ledesma planteó que el diálogo con los responsables de la vida pública no debe centrarse en ideologías, sino en tres prioridades concretas.

“La dignidad de cada persona, migrante, enfermo, trabajador, no nacido, adulto mayor o privado de la libertad, debe estar por encima del presupuesto o la imagen, y puso a las parroquias y a Cáritas al servicio de esa dignidad”.

Afirmó que la familia es parte de la solución frente a la delincuencia y las adicciones, defendió el derecho de los padres a educar a sus hijos, llamó a promover condiciones para la convivencia familiar y expresó acompañamiento a las madres buscadoras y a las familias heridas.

Sostuvo que la paz exige más que patrullas e implica prevención, justicia social y reconstrucción del tejido social, ofreciendo parroquias abiertas, centros de escucha y mesas de paz, bajo la metáfora de "conspirar juntos" por la paz.

El relevo episcopal se formalizó tras la aceptación de la renuncia de Fidencio López Plaza como décimo obispo de Querétaro (2020–2026) por parte del papa León XIV el 21 de septiembre de 2026, fecha en la que Víctor Alejandro Aguilar Ledesma fue designado obispo electo de Querétaro. Nacido en San Guillermo, Valle de Santiago, Guanajuato, y ordenado obispo en 2016 como auxiliar de Morelia, el jerarca encabezó la Diócesis de Celaya desde 2021 y se despidió de esa sede el 22 de noviembre de 2026.

En Querétaro, la transición se ha preparado mediante una campaña de oración y catequesis iniciada el 24 de octubre y se vive en un formato de dos jornadas con participación de fieles de los 20 decanatos, que comprenden los 18 municipios queretanos y siete municipios de Guanajuato.

De acuerdo con antecedentes históricos de la sede queretana, la coincidencia de los tres obispos anteriores en la transición distingue este relevo de ceremonias previas: Mario De Gasperín asumió en 1989 en el Estadio Corregidora sin la presencia física de Alfonso Toriz Cobián, quien se encontraba convaleciente; Faustino Armendáriz tomó posesión en 2011 en el Querétaro Centro de Congresos acompañado por De Gasperín; y Fidencio López Plaza asumió en octubre de 2020 en el Seminario Conciliar de Hércules bajo restricciones de la contingencia sanitaria, sin la asistencia presencial de Armendáriz.