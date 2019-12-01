Aguacate michoacano, en el mapa mundial de la competitividad; entrega Bedolla primeros certificados laborales a 125 agroexportadoras

Aguacate michoacano, en el mapa mundial de la competitividad; entrega Bedolla primeros certificados laborales a 125 agroexportadoras
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 14:51:23
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Uruapan, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- El aguacate de Michoacán dio un paso histórico en la competitividad global con la entrega de las primeras certificaciones laborales encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a 125 empresas agroexportadoras de la entidad, reconociendo su cumplimiento en la garantía del empleo formal para las y los trabajadores del campo.

El mandatario estatal destacó que este sello laboral se suma a las certificaciones fitosanitarias, ambientales, de inocuidad y de trazabilidad que ya ostenta el “oro verde”. Con ello, subrayó que Michoacán se coloca en posición firme para exigir que los países competidores asuman los mismos estándares y costos que implica una producción formal y responsable.

Ramírez Bedolla reconoció a las empresas certificadas, afiliadas a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) y a la Unión de Empacadores y Comercializadores de Aguacate de Michoacán (Udecam), por asumir su responsabilidad social y convertirse en un referente internacional.

“El aguacate de Michoacán, de Jalisco y de todo México toma hoy un liderazgo definitivo. No solo en calidad y sabor —que es indiscutible— o en materia fitosanitaria, donde APEAM ya era líder; hoy el aguacate mexicano lidera en la protección del bosque y en el respeto al trabajo digno. Esto no es cualquier cosa; no cualquier país del mundo cumple con estas expectativas”, afirmó.

En representación del secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Marath Baruch Bolaños López, la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quia Chávez Domínguez, explicó que este programa de certificación garantiza el acceso a la seguridad social y el pleno ejercicio de los derechos laborales en toda la cadena de valor agrícola.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández; el presidente de la APEAM, Raúl Martínez Pulido; el presidente de la Udecam, Miguel Mendoza Radillo; el director general de Previsión Social de la STPS, Omar Nacif Estefan Fuentes; el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, Alejandro Salafranca Vázquez; el delegado del IMSS en Michoacán, José Miguel Ángel Van-Dick Puga; la subsecretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado, Yunuén Mejía Béjar; así como productoras, productores y exportadores beneficiados.

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