Agricultores rechazan pago de la industria y bloquean carreteras en varios puntos de Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 16:00:49
Celaya, Guanajuato, a 27 de octubre de 2025.– El conflicto nacional por el precio del maíz escaló este lunes, luego de que productores agrícolas rechazaran la oferta de la industria de pagar 6 mil 400 pesos por tonelada, al considerarla insuficiente frente a los costos de producción.

Tras el fracaso del diálogo con autoridades federales, los campesinos iniciaron bloqueos carreteros en varios puntos de Guanajuato, incluyendo la carretera Salvatierra–Celaya, donde el tránsito permanece cerrado en ambos sentidos.

Eduardo Ramírez, dirigente del Comité de Promejoramiento, informó que la negociación en la Ciudad de México no logró acuerdos, lo que detonó la protesta simultánea en distintas regiones del Bajío.

Aseguran mantener el bloqueo hasta no dar solución a sus peticiones.

En Guanajuato, los cierres se reportan en Celaya, Tarimoro, Silao, León y San Miguel de Allende, mientras que contingentes de otras entidades también realizan bloqueos en protesta por la falta de apoyo al campo mexicano.

