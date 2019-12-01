Agradece comunidad estudiantil a Alfonso Martínez por techumbre en escuela de Morelia

Agradece comunidad estudiantil a Alfonso Martínez por techumbre en escuela de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 15:24:44
Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- Alumnos, padres de familia y maestros de la Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra”, agradecieron al Presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por la construcción de una techumbre que les ayudará a realizar sus actividades escolares con mayor seguridad.

Tras ser recibido con porras y saludos, el Alcalde comentó que ahora ya cuentan con una techumbre que los protege de los rayos del sol y la lluvia, a diferente de la última vez en que visitó la escuela y en donde el calor impedía que todas y todos estuvieran al aire libre con tranquilidad. 

Alfonso Martínez comentó que para el Gobierno de Morelia es muy importante la educación, por ello se ha trabajado muy fuerte en la mejora de infraestructura para que las y los niños se preocupen únicamente por estudiar. 

Al respecto, la secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, resaltó que aunque la educación compete a la Federación y al Estado, el gobierno de Alfonso Martínez ha mejorado muchos planteles en la capital.

En su turno, Liliana Guadalupe Díaz Garibay, directora de la escuela, expresó su reconocimiento al Presidente Municipal por hacer posible esta obra que “cobija sueños y esfuerzos”. En tanto que el alumno, Axel Damián, recordó que anteriormente tenían sus clases de educación física o actos cívicos bajo la lluvia o el sol, pero ahora pueden hacer ejercicio, correr y jugar de forma segura.

Noventa Grados
