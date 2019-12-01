Agenda del PT se ha construido desde el territorio: Reyes Galindo

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 13 de julio de 2026.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, sostuvo que la agenda de la bancada que encabeza se ha construido de manera conjunta con la ciudadanía, basada en las necesidades del pueblo y no desde un búnker alejado de la sociedad, como muchos políticos han simulado hacerlo.

Desde el puerto de Lázaro Cárdenas, en donde sostuvo un encuentro con representantes de los medios de comunicación, el congresista reafirmó su compromiso de continuar trabajando de la mano con la gente, al señalar que es la única manera en la que se podrán atender las necesidades reales.

“La agenda del PT, no es una agenda construida en la lejanía de una oficina, en un bunker alejado de la sociedad; pues ha surgido de caminar entre la gente. Los cinco compañeros que componemos este Grupo Parlamentario, somos muy de la calle, de mucho compromiso, seriedad, trabajo, somos emanados del pueblo y por eso, nos mantenemos siempre cerca de la gente”, indicó el líder de la bancada petista.

Explicó que justamente esta labor, se ha visto reflejada en el fortalecimiento de las instituciones con más de 200 iniciativas que de manera conjunta han presentado; además de que no han sido solo asuntos presentados como un proceso legislativo, sino que se han preocupado porque estos se voten en el pleno y consecuentemente se aprueben.

“Hoy estas iniciativas, puntos de acuerdo y todas las propuestas legislativas del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, son una realidad que repercuten a favor de la vida de todas y todos los michoacanos, pues están basadas en las situaciones que aquejan a la sociedad de nuestra entidad, enfocadas en resolver problemáticas reales”, acotó.

Reyes Galindo, indicó que lo anteriormente mencionado, se puede corroborar en los medios de comunicación, en la página del Poder Legislativo del Estado, donde se refleja toda la labor que se ha realizado, aunado a lo que la propia población expresa en redes sociales y cada vez que pisan en territorio que representan como diputados.

Asimismo, mencionó que en septiembre próximo, cada diputada y diputado rendirán su segundo informe de labores donde darán a conocer a detalle el trabajo legislativo y las gestiones que han llevado a cabo en cada uno de sus Distritos, como parte de los ejercicios de transparencia al que están obligados a realizar como representantes del pueblo, en donde la ciudadanía podrá corroborar lo anteriormente mencionado.

"En el Partido de Trabajo, tenemos la firme convicción de que nuestro mayor compromiso es con el pueblo, pues es quien confío en nosotros y por quien debemos enfocar todos nuestros esfuerzos para avanzar juntas y juntos como sociedad, así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo", afirmó el líder parlamentario del PT.