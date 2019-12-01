Afirma Sully Mauricio que el acceso al agua debe verse como un derecho y no como un privilegio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 18:32:52

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 26 de noviembre de 2025.- Durante su participación en la Convención Nacional de Agua ANEAS 2025, el foro más importante de América Latina sobre el uso y cuidado del agua, la legisladora, Sully Mauricio Sixtos, destacó la urgencia de ordenar las concesiones, actualizar la ley y garantizar que el agua sea un derecho para todas y todos.

“México necesita una nueva gestión del agua basada en justicia social, sostenibilidad y coordinación institucional, y Querétaro se suma con responsabilidad a esta transformación”.

Durante la 37 Convención Anual y Expo ANEAS 2025 afirmó que el acceso al agua debe verse como un derecho y no como un privilegio.

Recordó que el Congreso de Querétaro aprobó por unanimidad el exhorto que presentó para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) actualice la regulación de las concesiones de pozos. Explicó que este ordenamiento permitirá tener claridad sobre quién usa el agua y cómo se protege el recurso en un estado que crece rápidamente.

Respaldó las reformas impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para corregir los efectos de la legislación aprobada entre 1988 y 1994, la cual permitió transferir concesiones entre privados y generó un manejo poco controlado del agua. Dijo que es momento de recuperar el principio de que el agua pertenece a la nación.

Agregó que las reformas a la Ley de Aguas Nacionales buscan mayor transparencia, mejor funcionamiento de los organismos operadores y acciones que reduzcan la desigualdad hídrica. Señaló que los Congresos Locales deben acompañar este proceso con leyes claras y adaptadas a cada región.

Destacó que la Convención ANEAS 2025 es un espacio clave para compartir experiencias y construir una agenda común. “En Querétaro seguiremos trabajando para proteger nuestras cuencas y asegurar que todas y todos tengan acceso al agua”.