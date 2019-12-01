Afirma Guillermo Vega que será el próximo miércoles cuando diputados comiencen la discusión de la reforma al Poder Judicial en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 19 de febrero de 2026.- Será el próximo miércoles cuando los 25 diputados que integran el Congreso Local comiencen con la discusión de la reforma al Poder Judicial para que a más tardar en mayo quede aprobada en Pleno, afirmó Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local.

Tras la reunión que sostuvo el miércoles pasado con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Braulio Guerra Urbiola, el también coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que apurará la

discusión de la reforma judicial.

“Mañana (viernes) convocaré a los 25 diputados para que asistan el próximo miércoles al Salón Ezequiel Montes donde, junto con el diputado Enrique Correa, presentaremos la iniciativa de reforma del gobernador (Mauricio Kuri González) y después daremos espacio para debatir y que todas las fuerzas políticas y hacer una deliberación final para presentarla al Pleno a más tardar en mayo”.

Aclaró que, si bien la elección podría darse en 2028, esto no implica que no haya reforma, es decir, Querétaro tiene que tener reforma si o si antes de que llegue mayo o junio de este año.

Explicó que la Cámara de Diputados analiza si las elecciones de jueces y magistrados se realizarán en 2027 o se postergarán a 2028, con el objetivo de reducir la carga operativa de los institutos electorales y evitar confusiones entre la ciudadanía.

Sobre el mecanismo de selección, planteó un esquema mixto que combine la revisión exhaustiva de requisitos con la insaculación vía tómbola, para garantizar que solo aspirantes idóneos participen en la elección.

Destacó que la propuesta del gobernador incluye el pase directo de jueces y magistrados actuales al proceso electivo, preservando derechos laborales de más de 2,000 trabajadores del Poder Judicial.

Señaló que Acción Nacional respalda la inclusión de haberes de retiro para magistrados, aunque este punto será sujeto de negociación con otras fuerzas políticas.

Refirió que, la prioridad de la reforma es garantizar acceso a la justicia y medios alternativos de solución de conflictos, evitando la intromisión de actores políticos en el Poder Judicial. “Querétaro es uno de los tres estados que aún no tienen reforma, por lo que existe prisa, pero no cometeremos errores”.