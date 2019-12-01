Afirma Georgina Guzmán Álvarez que se realizarán sesiones del Congreso del Estado de Querétaro en varios municipios para acercar la actividad legislativa a la población

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 16:27:33

Querétaro, Querétaro, a 13 de febrero de 2026.- Como parte del trabajo al interior del Congreso de Querétaro tiene planes de realizar sesiones tanto de Comisión como de Pleno en distintos municipios con la intención de acercar la actividad legislativa a la población, afirmó Georgina Guzmán Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

Incluso trascendió que la próxima semana se estará realizando una sesión de comisión en la Delegación de Santa Rosa Jáuregui, la cual presidirá su compañero Ulises Gómez de la Rosa como parte del proceso que lleva con miras de municipalizar dicha delegación.

Mientras que, detalló, la primera Sesión de Pleno se realizará será en el municipio de Huimilpan, seguida de Pedro Escobedo, donde se aprovechará el exhorto relacionado con la cantera de Escolásticas como motivo para sesionar.

“La intención es poder sacar estas sesiones de pleno a todos los municipios que se puedan. Que los diputados conozcan bien cada comunidad y que las siguientes mesas directivas continúen con esta dinámica”.

Enfatizó que estas acciones buscan fortalecer la transparencia y la cercanía con la ciudadanía, al tiempo que se reconoce la diversidad de realidades en el estado.

Guzmán Álvarez, aclaró que el evento que se realizó el hueves pasado en el municipio de Cadereyta no correspondió a una sesión oficial de la Legislatura, sino a una mesa de trabajo con habitantes del municipio.

Explicó que la confusión surgió a partir de la invitación emitida por el diputado Homero Barrero, en la que se anunciaba una “sesión oficial”, sin embargo, inicialmente se pensó en realizar una comisión en Cadereyta, pero posteriormente se optó por un formato más abierto de diálogo ciudadano.

“Al principio se pensaba hacerlo así, pero después él vio que faltaban elementos para poder llevar una sesión, entonces mejor decidió hacer una mesa de trabajo con los habitantes”.

Subrayó que hubo comunicación y disposición para que se concretara la comisión, aunque finalmente se informó que se trataba de un ejercicio distinto.