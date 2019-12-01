Afirma el secretario de Seguridad Pública de Michoacán que la carretera Apatzingán-Aguililla está libre de obstáculos y grupos delictivos

Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 16:30:45

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, aseguró que la circulación sobre la carretera que conecta Apatzingán con Aguililla se mantiene sin contratiempos ni complicaciones para los viajeros.

El funcionario estatal encargado de la seguridad en la entidad aseveró que actualmente no existen grupos delictivos en dicha ruta que impidan el paso o realicen detenciones ilegales.

Indicó que, como parte de las labores de restablecimiento del orden en la región, continúan los trabajos de retiro de las unidades automotrices que fueron incendiadas por grupos criminales tras los operativos relacionados con la captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho".

Cruz Medina enfatizó que el tránsito en la zona está completamente libre, confirmando que, junto con el titular de la 46.ª Zona Militar, se realizaron recorridos de limpieza y patrullajes constantes desde Apatzingán hasta Aguililla, incluyendo la zona de El Aguaje y una base de la Defensa Nacional que brinda soporte en el trayecto.