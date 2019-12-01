Afirma el secretario de Seguridad Pública de Michoacán que la carretera Apatzingán-Aguililla está libre de obstáculos y grupos delictivos

Afirma el secretario de Seguridad Pública de Michoacán que la carretera Apatzingán-Aguililla está libre de obstáculos y grupos delictivos
Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 16:30:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, aseguró que la circulación sobre la carretera que conecta Apatzingán con Aguililla se mantiene sin contratiempos ni complicaciones para los viajeros.

 El funcionario estatal encargado de la seguridad en la entidad aseveró que actualmente no existen grupos delictivos en dicha ruta que impidan el paso o realicen detenciones ilegales.

Indicó que, como parte de las labores de restablecimiento del orden en la región, continúan los trabajos de retiro de las unidades automotrices que fueron incendiadas por grupos criminales tras los operativos relacionados con la captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho". 

Cruz Medina enfatizó que el tránsito en la zona está completamente libre, confirmando que, junto con el titular de la 46.ª Zona Militar, se realizaron recorridos de limpieza y patrullajes constantes desde Apatzingán hasta Aguililla, incluyendo la zona de El Aguaje y una base de la Defensa Nacional que brinda soporte en el trayecto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallecen dos personas, tras incendiarse el coche en el que viajaban en la carretera costera de Guaymas, Sonora
Cae "El Salsas", señalado como principal operador financiero de Jalisco en Colima
Incendio arrasa con más de 100 puestos en mercado de abastos de Ixtapaluca
La  FGE retira siete “cámaras parásitas” instaladas ilegalmente y presuntamente utilizadas para conductas delictivas, en Apatzingán, Michoacán 
Más información de la categoria
Cancelan etapa de la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan, Jalisco
Cae "El Salsas", señalado como principal operador financiero de Jalisco en Colima
Creyó quedar libre pero lo esperaban afuera del Reclusorio: ejecutan nueva orden contra “El CariGuante”
Nueva amenaza de artefacto explosivo en la Ciudad de México; ahora en Ciudad Judicial
Comentarios