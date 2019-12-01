Afirma el secretario de Finanzas y Administración del PRD Michoacán que la liquidación de extrabajadores quedará máximo en 15 días 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 16:27:36

Morelia, Michoacán, a 5 de enero del 2025.– Ángel Rafael Macías Mora, Secretario de Finanzas y Administración del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, informó sobre los avances en el proceso de liquidación y transmisión de bienes del partido, asegurando que el adeudo con los extrabajadores estará resuelto a la brevedad.

Macías Mora detalló que, tras un proceso de "mucha tramitología" y reuniones con el interventor, luego de que el partido perdiera su registro a nivel nacional, el pasado proceso eléctivo, se está avanzando en la firma de bienes y muebles y en el contrato de transmisión de derechos y obligaciones del PRD nacional al estatal.

El Secretario confirmó que hay alrededor de 70 trabajadores pendientes de liquidación.

Respecto al tiempo para saldar estos montos, Macías Mora comentó que "En términos generales, seguramente no pasa más de 15 días que se esté cumpliendo esta condición de hacerles llegar a los trabajadores su liquidación".

El Secretario reconoció que el cálculo de los montos es complejo debido a la antigüedad diversa del personal (algunos con hasta 29 años en la estructura nacional y otros con registros estatales). También mencionó que se están gestionando multas pendientes generadas desde el 2024 con el INE.

Al ser cuestionado sobre un posible riesgo financiero, Macías Mora indicó que están siendo responsables y objetivos, buscando equilibrar la carga de pasivos frente a la transmisión de activos financieros para asegurar la movilidad del partido.