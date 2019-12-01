Advierten posible recurso legal por desincorporación de 38 inmuebles en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero 2026.- Diputadas integrantes de los partidos Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, Grecia Aguilar Mercado, Adriana Campos Huirache y Vanessa Caratachea Sánchez, respectivamente, se pronunciaron en contra de que se excluya a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda para conocer la desincorporación de 38 bienes inmuebles del patrimonio estatal para su venta, lo anterior solicitado por el Ejecutivo estatal, no sin antes advertir que de no ser considerados acudirán a tribunales.

Durante la discusión en el pleno del Congreso de Michoacán, la diputada panista Vanessa Caratachea, quien también es integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública en el Congreso del Estado, misma que preside la diputada morenista Sandra Olimpia Garibay, dio lectura a un artículo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado que faculta a dicha comisión para conocer y dictaminar sobre este tema, al cuestionar por qué se les dejó fuera, si la norma que rige al Poder Legislativo lo prevé.

La diputada advirtió que, de no pasar este dictamen por la comisión que integra, acudirán a los tribunales, al sostener que no se trata de cualquier tema, sino del patrimonio de las y los michoacanos, y que no se permitirá que se venda a cualquier precio.

"A mí lo que me preocupa es que nos dejan fuera del dictamen; sesiona la Comisión de Hacienda y ¿qué creen?, la comisión no participó. Es algo que no puede pasar, y es lo que ha pasado en este pleno, que cuando solicitas un retorno no lo pasan. Se los digo claramente: si no pasa por la Comisión de Obra, nos vamos a ver en los tribunales", sentenció.

Cuestionó que ahora se pretenda desincorporar 38 inmuebles cuando, en su momento, al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien había solicitado la desincorporación de seis bienes inmuebles, se le negara la petición e incluso se manifestaran en contra de esta posibilidad por parte del partido Morena. Fue en junio de 2021 cuando el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, buscaba desincorporar seis inmuebles del estado para obtener ingresos y subsanar el déficit presupuestal.

A su vez, la diputada Grecia Aguilar Mercado exigió transparencia al sostener que se trata de un tema muy complicado, como lo es el patrimonio de las y los michoacanos, que no es cualquier cosa. "Tendrían que actuar con total transparencia y, por supuesto, que me quiero sumar a los trabajos que vayan a hacer, a las sesiones que vayan a tener estas comisiones para poder revisar, porque ya lo mencioné, es un tema muy complejo y delicado", agregó.

Demandó que además se establezcan listas de cuáles bienes inmuebles serán para donación y cuáles para venta, ya que no hay claridad sobre este tema. Asimismo, agregó que también se tiene que revisar el avalúo, porque viene un precio previsto en catastro, cuando debería ser comercial.

Por su parte, Adriana Campos Huirache, del PRI, solicitó que se haga llegar un informe de la reunión que se tuvo previamente antes de hacer entrega de esta petición del gobernador michoacano, en donde se explicó cómo y a dónde irán estos recursos.

"Como diputados debemos respetarnos entre todos, y nosotros también merecemos ese respeto y exigimos ese respeto. Solicito de manera muy puntual que se nos informe de qué se trata y de qué se trató; y que en la reunión que se tenga se nos convoque o se nos informe antes. Usted comenta que ya vieron; no podemos permitir que se esté legislando y que se invalide la autonomía de este Congreso haciendo reuniones con unos y con otros ante un tema tan delicado", expresó.

Las legisladoras cuestionaron que se llevara a cabo una reunión solamente con una parte de los diputados locales y no con los integrantes de las comisiones a quienes les corresponde por ley dictaminar la iniciativa en donde el Gobierno de Michoacán pide al Congreso local desincorporar 38 inmuebles del patrimonio estatal: 34 para su venta, con un valor catastral estimado en 509 millones 290 mil pesos; y cuatro para donar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de tres Centros de Educación y Cuidado Infantil (CEDI), así como una Unidad de Medicina Familiar en Lázaro Cárdenas.