Advierten cero tolerancia a la venta de alcohol a menores en la Feria Ganadera de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 19:26:58

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- Con una expectativa de afluencia que apunta a rebasar los registros históricos al pasar de las 150 mil personas a una meta superior a los 400 mil visitantes, todo se encuentra listo para el arranque oficial de la edición de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, confirmó Romualdo Moreno Gutiérrez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ).

“Este evento busca consolidarse como el escaparate ideal para acercar a las familias queretanas al origen y la riqueza de la producción pecuaria nacional”

Durante la presentación de los pormenores del evento, el dirigente gremial detalló que la magna exposición albergará este año cerca de 2 mil ejemplares en concurso y exhibición, abarcando desde ganado bovino de razas como Holstein, hasta especies caprinas, ovinas, conejos y aves de corral.

Mano firme contra la venta de alcohol a menores

En materia de orden público, gobernabilidad y protección civil dentro del Ecocentro Expositor, el líder estatal de los ganaderos lanzó una advertencia directa y sin ambigüedades a los establecimientos comerciales y prestadores de servicios que operarán durante la feria.

Sentenció que se aplicará cero tolerancia a aquellos locales que incurran en la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, advirtiendo que esta práctica constituye un delito grave que ameritará el desalojo inmediato y la clausura fulminante del establecimiento infractor.

"Ya están advertidos, no pueden incurrir en ningún tipo de delitos y ese es el delito de darles a los niños, por supuesto, menores de edad... Se retirarán de la feria", aseveró categórico.

Ante el inicio de las actividades, llamó a la ciudadanía a asistir con absoluta confianza a disfrutar de las atracciones, garantizando un entorno familiar protegido por un estado de fuerza interinstitucional.

Destacó que la estrategia de vigilancia contempla una coordinación estrecha entre la Policía Estatal, corporaciones municipales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Reconoció que, aunque para ciertos sectores comerciales el despliegue operativo pueda parecer restrictivo o excesivo, el gremio y las autoridades han decidido apostar por la prevención absoluta.

"Hay veces que a los empresarios se les hace el tema exagerado de guardia de seguridad. Pero preferimos nosotros que sea exagerado el tema de seguridad. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo creo que es lo mejor".