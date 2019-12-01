Adultos mayores de Morelia reciben visas del programa Reencuentro Familiar: Semigrante

Adultos mayores de Morelia reciben visas del programa Reencuentro Familiar: Semigrante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 16:13:04
Morelia, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) realizó la entrega de 20 visas del programa Reencuentro Familiar (Refami) a personas adultas mayores originarias del municipio de Morelia, quienes podrán visitar a sus hijas e hijos en Estados Unidos, después de años de separación.

Durante el evento, se realizó la entrega de 20 tarjetas Orgullo Migrante, una herramienta diseñada para que las y los beneficiarios accedan a una red de apoyo en 40 municipios. Este programa integra convenios con más de 160 empresas, permitiendo obtener beneficios en farmacias, laboratorios, tiendas de abarrotes y restaurantes, además de vinculación a bolsas de trabajo locales.

Al respecto, el titular de la Semigrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que “Reencuentro Familiar es uno de los programas más humanos que tenemos en la secretaría, porque devuelve algo que nunca debió perderse, la unión de las familias. Hoy no solo entregamos visas, entregamos esperanza y dignidad a nuestras personas adultas mayores”, expresó.

Se enfatizó que la tarjeta Orgullo Migrante constituye un reconocimiento tangible a la aportación social y económica de la comunidad migrante y sus familias. Asimismo, funciona como un puente para acercar los programas y servicios del Gobierno del Estado de manera directa a quienes más lo requieren.

La Semigrante reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones que contribuyan al bienestar de las familias michoacanas, especialmente de las personas adultas mayores que esperan con anhelo el reencuentro con sus seres queridos.

Noventa Grados
