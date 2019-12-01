Adriana Hernández impulsa agenda del Mes Rosa para fortalecer la prevención del cáncer de mama

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- Con el compromiso de seguir impulsando acciones de prevención, concientización y solidaridad en favor de las mujeres que enfrentan el cáncer de mama, Adriana Hernández presentó la agenda de actividades que encabezará durante el Mes Rosa, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, especialistas y empresas socialmente responsables.

Adriana Hernández destacó que cada una de estas acciones representa una oportunidad para recordar que la detección temprana salva vidas, pero también para demostrar que la solidaridad puede hacer una diferencia significativa en el proceso que viven cientos de mujeres y sus familias.

"El Mes Rosa nos invita a reflexionar, prevenir y actuar. Queremos que cada actividad deje un mensaje de esperanza y, al mismo tiempo, genere apoyos reales para quienes hoy enfrentan esta enfermedad. Cuando sociedad civil, iniciativa privada y ciudadanía trabajamos juntos, podemos cambiar vidas", expresó.

*17 de octubre*

- 15:00 horas.

Recorrido de Autos Antiguos de Catedral hasta el Colegio de Morelia. Contará con la participación de diversos clubes de automóviles clásicos que se sumarán a la lucha contra el cáncer de mama, llevando un mensaje de prevención y solidaridad por distintos puntos de la ciudad.

- 17:00 horas

Lucha libre con causa "Luchamos por Ellas", evento cuya recaudación será destinada a la adquisición de kits oncológicos para mujeres que reciben tratamiento de quimioterapia, contribuyendo a mejorar su calidad de vida durante este proceso. La lucha libre será en el Colegio de Morelia Dirección: Av. Guadalupe Victoria #2225, colonia Lomas de Santiaguito.

*23 de octubre*

- 18:00 horas

"Más allá del espejo: Haz tu turbante", una experiencia de convivencia, reflexión y creatividad que se realizará en el restaurante Miccaela, donde las asistentes elaborarán un turbante y participarán en una actividad de escritura de cartas dirigidas a las mujeres que recibirán estos accesorios. Lo recaudado será donado a la asociación “Cambia las Vidas de Otros”, que entregará los turbantes con extensiones de cabello a pacientes oncológicas.

*25 de octubre*

- 9:00 horas

12.ª Carrera Rosa, que se llevará a cabo en La Piedad. Esta esperada carrera hoy se consolida como una de las actividades emblemáticas para promover la prevención, la activación física y la unión de la sociedad en torno a esta causa.

Cabe destacar que desde el 2015, Adriana Hernández ha mantenido un compromiso constante con la lucha contra el cáncer de mama, impulsando cada año actividades que informan, sensibilizan y generan conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna.

La ex legisladora agradeció el respaldo de las organizaciones e instituciones aliadas como Cambia las Vidas de Otros, la doctora Margarita Baquero, a través de la iniciativa Motiva, Reconstruir es Vivir, Somos Grandes, Fundación Pascual Sigala, Restaurante Miccaela, Bonmax Builder y Cervezas La Nacional.

Finalmente, Adriana Hernández invitó a la ciudadanía a participar en cada uno de los eventos, convencida de que la prevención, la empatía y el trabajo conjunto son herramientas fundamentales para seguir construyendo una sociedad más solidaria y comprometida con la salud de las mujeres.