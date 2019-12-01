Adriana Campos y Memo Valencia ponen en marcha el Parlamento Juvenil Revolucionario 2026

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2026.- Abrir espacios de participación para que las nuevas generaciones se preparen, expresen sus ideas y contribuyan a las decisiones públicas fue el propósito del Parlamento Juvenil Revolucionario 2026, que inició actividades este viernes en el Congreso del Estado, con la participación de jóvenes de distintos municipios de Michoacán.

La puesta en marcha estuvo a cargo de la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, y Memo Valencia Reyes, dirigente estatal del partido, con la presencia del diputado federal Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, presidente de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados.

Este parlamento, impulsado por la dirigencia estatal priista a través de la Red de Jóvenes por México en Michoacán, busca acercar a las juventudes al trabajo legislativo, brindarles herramientas sobre técnicas parlamentarias y propiciar la construcción de propuestas con impacto social, además de fomentar su participación activa en la vida pública y en la agenda legislativa.

Durante su intervención, Adriana Campos Huirache reconoció el trabajo de quienes hicieron posible la organización del encuentro y llamó a las y los participantes a aprovechar esta experiencia como una oportunidad para prepararse, defender sus ideas y asumir responsabilidades en los espacios donde se toman decisiones.

Destacó que la participación juvenil no debe limitarse a ocupar un lugar en la tribuna, sino que debe traducirse en propuestas y acciones que respondan a las necesidades de la sociedad.

La coordinadora parlamentaria también compartió una reflexión sobre sus primeros años en la política y recordó que, cuando comenzó su trayectoria, Memo Valencia encabezaba el liderazgo juvenil priista en Michoacán, mientras que Alejandro Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del PRI, también tuvo responsabilidades dentro de las estructuras juveniles del partido en el país. Con esta referencia, subrayó la importancia de impulsar nuevos cuadros y abrir oportunidades para que las juventudes desarrollen sus capacidades y construyan su propio camino en la vida pública.

Adriana Campos Huirache convocó a cerrar filas en favor de las nuevas generaciones y a respaldar las propuestas que contribuyan a su desarrollo, con el compromiso de que las inquietudes expresadas durante el Parlamento Juvenil Revolucionario 2026 encuentren cauces de participación y se conviertan en iniciativas que puedan enriquecer el debate público.

Finalmente, señaló que las propuestas que las y los jóvenes presenten en este parlamento serán impulsadas como bancada ante el Pleno de la LXXVI Legislatura Local.