Adriana Campos respalda a familias afectadas por la inundación en Purépero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 19:34:14

Purépero, Michoacán, 20 de agosto de 2025.- La diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, hizo entrega de apoyos a las familias que resultaron afectadas por la reciente inundación en Purépero.

Con el apoyo de su equipo de trabajo, se entregaron cobijas y despensas, además se supervisaron las condiciones en las que se encuentran las comunidades impactadas, con el propósito de atender de manera inmediata algunas de sus necesidades más urgentes.

Adriana Campos subrayó que en momentos como este lo más importante es la cercanía y la solidaridad, ya que las familias requieren respaldo y empatía para poder salir adelante. “Cuando llegan estas situaciones tan difíciles, la unión de todos es lo que hace la diferencia”.

La diputada reiteró su compromiso de dar seguimiento a las gestiones necesarias para que se canalicen apoyos de mayor alcance, a fin de apoyar a las y los afectados.

De igual manera, hizo un llamado a la solidaridad de la sociedad en general, recordando que siempre que existan situaciones de emergencia es necesario sumar esfuerzos, tender la mano y demostrar que la unión fortalecen a las comunidades.

Finalmente, Adriana Campos subrayó que continuará cercana a Purépero, acompañando a las familias en este proceso y trabajando para que cuenten con el respaldo que necesitan en esta etapa difícil y apoyarlos incluso en gestiones que requieran hacer.