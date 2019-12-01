Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2026.- Con el compromiso de mantener un Congreso cercano a las nuevas generaciones y abrir espacios para que las juventudes participen en la vida pública, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Campos Huirache, sostuvo un encuentro con alumnas y alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y del Tecnológico de Morelia, quienes visitaron el Congreso del Estado.

Durante la reunión, la legisladora dialogó con las y los estudiantes sobre las funciones del Poder Legislativo, el trabajo que se desarrolla desde las distintas comisiones y la importancia de las decisiones que se toman en el Congreso para la vida cotidiana de las y los michoacanos.

Adriana Campos destacó que siempre será un gusto abrir las puertas del Poder Legislativo para que las nuevas generaciones conozcan de cerca su funcionamiento, compartan sus inquietudes y encuentren espacios donde sus ideas y propuestas sean escuchadas.

Señaló que el intercambio con las juventudes permite conocer sus preocupaciones, perspectivas y expectativas sobre el presente y futuro de Michoacán.

Subrayó que las y los jóvenes son un pilar fundamental y un motor de transformación para la sociedad, por lo que es indispensable impulsar su participación, fortalecer su formación cívica y generar condiciones para que se involucren activamente en los asuntos públicos. Su visión crítica, preparación y capacidad de proponer son fundamentales para construir mejores instituciones.

Finalmente, la coordinadora parlamentaria del PRI reiteró que el diálogo entre las instituciones educativas y el Congreso debe mantenerse abierto, pues fomentar el interés de las juventudes en la actividad legislativa también significa fortalecer la democracia y formar una ciudadanía informada, participativa y comprometida con Michoacán.