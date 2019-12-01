Adriana Campos impulsa el talento juvenil con entrega de instrumentos en Jacona

Adriana Campos impulsa el talento juvenil con entrega de instrumentos en Jacona
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 21:27:22
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Jacona, Michoacán, a 26 de marzo del 2026.– Con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de las y los jóvenes, la diputada Adriana Campos Huirache coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local sostuvo un encuentro con integrantes del Coro Juvenil “Búsqueda de Cristo”, en el que reconoció su talento y compromiso con la música.

Durante la convivencia, realizada en Cristo Rey, la legisladora compartió momentos de cercanía con las y los jóvenes, destacando la importancia de generar espacios donde puedan expresarse, fortalecer sus habilidades y construir proyectos positivos para su desarrollo personal.

Como parte de este encuentro, Adriana Campos hizo entrega de aparatos musicales, con el objetivo de respaldar el esfuerzo del coro y contribuir a que continúen creciendo en su formación artística.

“Es muy valioso ver cómo las y los jóvenes canalizan su energía en actividades que fortalecen la convivencia, los valores y el trabajo en equipo. Desde nuestra trinchera, seguiremos impulsando este tipo de iniciativas”, expresó.

Entre canciones, risas y un ambiente de entusiasmo, se vivió una jornada especial que reafirma el compromiso de la diputada con el impulso al talento juvenil y el fortalecimiento del tejido social en los municipios de Michoacán.

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