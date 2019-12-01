Adriana Campos Huirache visita el Hospital ISSSTE de Zamora para apoyar a pacientes y familias

Fecha: 22 de Enero de 2026
Zamora, Michoacán, a 22 de enero del 2026.– Con el objetivo de apoyar a las familias y pacientes que atraviesan momentos difíciles, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXXVI Legislatura local, realizó una visita al Hospital ISSSTE de Zamora.

Durante el recorrido por las instalaciones, la legisladora entregó cobijas y brindó acompañamiento a pacientes y a sus familiares, mostrando cercanía y sensibilidad ante la situación que enfrentan, además de escuchar directamente sus inquietudes.

En su visita, Adriana Campos Huirache sostuvo diálogo con pacientes, familiares y personal del hospital, lo que permitió conocer de primera mano las condiciones de atención y las principales necesidades del nosocomio.

Asimismo, recibió diversas gestiones y planteamientos, ante los cuales manifestó su disposición de dar seguimiento y apoyar desde el ámbito legislativo, con el propósito de contribuir a mejores condiciones de atención médica.

Reiteró que mantendrá un trabajo cercano con la población, priorizando la escucha directa y el acompañamiento a las familias, como parte de su labor legislativa en favor del bienestar social.

