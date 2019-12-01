Adriana Campos Huirache se suma a la carrera “Todo México Salvando Vidas” en Zamora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 19:49:24

Zamora, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- Con la finalidad de promover la solidaridad y los hábitos saludables, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, participó activamente en la carrera “Todo México Salvando Vidas”, organizada por la Cruz Roja Mexicana en Zamora.

La diputada destacó que este tipo de eventos permiten promover hábitos saludables, la convivencia social y la integración familiar, al mismo tiempo que se apoyan causas de gran impacto en la población, ya que esta actividad reunió a personas de todas las edades, familias completas, niñas, niños, jóvenes y sus mascotas, quienes participaron con gran espíritu solidario.

“Gracias, Cruz Roja, por recordarnos que ayudar también se vive así”, expresó Adriana Campos, resaltando la importancia de apoyar a quienes día a día salvan millones de vidas en todo el país.

La diputada reiteró su compromiso con fortalecer a la Cruz Roja Mexicana desde el ámbito legislativo, señalando que durante la discusión del paquete económico en diciembre próximo, presentará una propuesta para solicitar mayores recursos a esta institución, con el objetivo de que continúe ampliando y mejorando sus servicios de emergencia.

Finalmente subrayó que participar en eventos como este no solo fortalece el tejido social, sino que también permite a la ciudadanía conocer y apoyar el invaluable trabajo de instituciones humanitarias que operan en todo México.