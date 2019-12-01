Adriana Campos Huirache reconoce talento y tradición del grupo de danza Cristo Rey en Jacona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 20:53:00

Jacona, Michoacán a 7 de octubre del 2026.- La diputada local Adriana Campos Huirache visitó al grupo de danza Cristo Rey, con quienes compartió un encuentro en el que conoció parte de su historia, las actividades que desarrollan y los proyectos que buscan impulsar para continuar llevando sus presentaciones a distintos espacios.

Durante la reunión, las integrantes de la agrupación expusieron sus principales necesidades, así como sus metas y el interés por participar en más encuentros y actividades donde puedan mostrar su talento y mantener vivas las tradiciones que representan.

La coordinadora del Grupo parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura Local reconoció el esfuerzo, disciplina y dedicación que existe detrás de cada presentación, y destacó la importancia de respaldar a quienes, a través de la danza, contribuyen a preservar la cultura y las expresiones tradicionales de Jacona.

La legisladora también tuvo la oportunidad de disfrutar parte del repertorio del grupo y conocer de cerca el trabajo que realizan sus integrantes, quienes mantienen esta actividad como un espacio de convivencia, recreación y formación para sus familias.

Ante los planteamientos realizados, Adriana Campos refrendó su disposición de acompañar al grupo y gestionar, dentro de sus posibilidades, apoyos que contribuyan al desarrollo de sus actividades.

La diputada señaló que impulsar la cultura y las tradiciones significa también generar oportunidades para que niñas, niños, jóvenes y familias desarrollen su talento, fortalezcan sus vínculos comunitarios y encuentren en expresiones como la danza un espacio para preservar sus raíces y construir nuevas oportunidades.