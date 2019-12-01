Adriana Campos Huirache llama a fortalecer la cultura de paz desde las escuelas

Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- En el marco del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXXVI Legislatura Local, destacó la importancia de fortalecer una cultura de paz desde las aulas como base para la convivencia social y el desarrollo de las futuras generaciones.

La legisladora recordó que esta fecha fue establecida en conmemoración del asesinato de Mahatma Gandhi, líder social y referente mundial de la lucha pacífica por la independencia de la India, cuyo legado continúa siendo un ejemplo vigente de diálogo, respeto y resolución pacífica de los conflictos, como lo señala el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Adriana Campos subrayó que esta conmemoración representa una fecha fundamental para que niñas, niños y adolescentes reflexionen sobre la importancia de la paz, la no violencia y la empatía, valores que deben ser promovidos de manera permanente en el entorno escolar y familiar.

En ese sentido, la coordinadora del PRI en el Congreso Local reiteró el compromiso de su grupo parlamentario de impulsar iniciativas y acciones legislativas que fortalezcan la educación en valores, la prevención de la violencia y el respeto a los derechos humanos, particularmente en favor de la niñez y la juventud.

Finalmente, la diputada Adriana Campos hizo un llamado a las instituciones educativas, autoridades y sociedad en general a sumar esfuerzos para construir entornos escolares seguros, incluyentes y libres de violencia, donde la paz se practique todos los días y no solo se conmemore.