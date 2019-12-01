Adriana Campos Huirache atiende de manera directa solicitudes ciudadanas en Jacona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 22:46:14

Jacona, Michoacán, a 12 de enero del 2026.– Atender de manera directa y oportuna las necesidades de la población es una prioridad en el trabajo legislativo y social, afirmó la diputada local Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado.

En este sentido, la legisladora visitó la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Jacona, donde atendió la solicitud de María de Lourdes, a quien entregó una silla de ruedas que le permitirá mejorar su movilidad y trasladarse con mayor facilidad a sus terapias.

Adriana Campos destacó que este tipo de apoyos representan acciones concretas que impactan directamente en la calidad de vida de las personas, particularmente de quienes enfrentan alguna discapacidad y requieren atención inmediata.

La diputada subrayó que su labor se basa en un trabajo cercano a la gente, escuchando de primera mano las problemáticas y respondiendo con acciones que brinden soluciones reales a las familias michoacanas. Aunado al trabajo legislativo que realiza en el Congreso del Estado.

Ante las necesidades de las familias del municipio y región, de manera constante recorre las colonias y comunidades para apoyar a la población y gestionar recursos y programas en su beneficio.

Finalmente, Adriana Campos Huirache reiteró su compromiso de continuar trabajando desde el Congreso del Estado y en territorio, fortaleciendo la atención social y promoviendo políticas públicas que contribuyan a una vida más digna e incluyente para todas y todos.