Adriana Campos fortalece trabajo territorial y entrega apoyos en La Planta, Jacona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 20:01:39

Jacona, Michoacán, 13 de abril de 2026.- Como parte de su compromiso con las comunidades y el trabajo cercano a la gente, la diputada local Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, realizó una visita a la comunidad de La Planta, perteneciente al municipio de Jacona.

Durante su recorrido, la legisladora sostuvo un encuentro con Mayra, la Jefa de Tenencia, con quien dialogó sobre las principales necesidades de la comunidad, reiterando su disposición de continuar gestionando soluciones concretas en beneficio de las y los habitantes.

En este contexto, Adriana Campos Huirache realizó la entrega de diversos apoyos previamente gestionados, entre ellos equipo sanitario, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población.

La diputada destacó la importancia de mantener un trabajo cercano con las autoridades auxiliares y la ciudadanía, escuchando de primera mano sus inquietudes y dando seguimiento puntual a sus solicitudes.

“Seguimos recorriendo nuestras comunidades, cumpliendo con la gente y respondiendo con hechos. El trabajo en territorio es fundamental para construir soluciones reales”, expresó.

Finalmente, reiteró que continuará impulsando acciones desde el Congreso del Estado y en coordinación con las comunidades, para atender las necesidades más apremiantes y fortalecer el desarrollo de la región.