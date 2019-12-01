Adriana Campos escucha a deportistas en Jacona, Michoacán

Jacona, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- El deporte es clave y necesario para la formación de niños y jóvenes con valores, disciplina y trabajo en equipo, y con este objetivo, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura Local, se reunió con integrantes del Club de Fútbol de la colonia Vasco de Quiroga, en Jacona, para conocer sus necesidades y seguir trabajando unidos.

Durante el encuentro, la legisladora escuchó de primera mano la pasión y el compromiso de los deportistas, quienes cada día se esfuerzan por crecer en su práctica y contribuir al desarrollo de su comunidad. “Ver su pasión por el juego me motiva a seguir apoyando a quienes, con esfuerzo y trabajo en equipo, construyen un mejor futuro".

Refrendó su compromiso de impulsar el deporte como un camino para crecer, desarrollarse y transformar realidades, así como promover valores de disciplina y trabajo en equipo entre la juventud.

La diputada destacó que su labor no se limita al trabajo legislativo, sino también a la gestión de recursos, y aportar al impulso de políticas públicas y programas que fortalezcan el deporte como herramienta de inclusión, salud y desarrollo social, contribuyendo al bienestar de las y los ciudadanos de Jacona y de Michoacán.

Adriana Campos manifestó su compromiso con la juventud y el deporte, consolidando una visión de Michoacán donde el esfuerzo, la disciplina y la colaboración permiten construir comunidades más fuertes, unidas y con oportunidades para todas y todos.