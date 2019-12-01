Adopción, un derecho que garantiza a niñas y niños crecer en una familia: Lucila Martínez

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- Garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan la oportunidad de crecer en un entorno familiar seguro, lleno de amor y con condiciones para desarrollarse plenamente es una responsabilidad que debe asumirse desde las instituciones y la sociedad, destacó la regidora de Morelia, Lucila Martínez Manríquez, en el marco del Día Mundial de la Adopción.

La regidora subrayó que la adopción representa una oportunidad para transformar vidas, pero, sobretodo, constituye una vía para hacer efectivo el derecho de las infancias a vivir en familia, contar con protección, estabilidad emocional y las condiciones necesarias para construir un proyecto de vida.

Señaló que este proceso debe tener como principio fundamental el interés superior de la niñez, colocando sus derechos y necesidades por encima de cualquier otro interés, además de fortalecer la orientación y el acompañamiento a las personas que desean adoptar, para que puedan conocer los procedimientos y asumir esta responsabilidad con compromiso y sensibilidad.

Desde su responsabilidad como presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación, e integrante de la Comisión de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Lucila Martínez destacó la importancia de impulsar una cultura de respeto, inclusión y protección integral de las infancias, donde ninguna niña o niño vea limitado su derecho a crecer con dignidad y oportunidades.

Finalmente, hizo un llamado a mantener presente que toda niña, niño y adolescente merece crecer en un ambiente donde encuentre cariño, seguridad y protección, por lo que reiteró la importancia de fortalecer la coordinación institucional y la conciencia social para garantizar que sus derechos sean una realidad.