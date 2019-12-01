Adolfo Torres supervisa trabajos de sustitución de red de alcantarillado en la colonia Félix Ireta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 15:49:49

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.– El director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, supervisó los trabajos de sustitución de 12 metros de tubería de la red general de alcantarillado en la calle Pedro de Guedea, en la colonia Félix Ireta.

Durante el recorrido de supervisión, el director del Ooapas conversó con la señora Eloísa, vecina del lugar, quien agradeció la pronta atención que se dio a la problemática y reconoció la intervención realizada por el organismo para mejorar el funcionamiento de la red.

En ese sentido, Adolfo Torres Ramírez destacó que atender este tipo de reportes forma parte del compromiso del Ooapas con la ciudadanía.

“Cada acción que realizamos tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias morelianas. Nuestro compromiso es seguir trabajando para brindar servicios eficientes y oportunos a la población”, señaló.

Las labores fueron realizadas por el Departamento de Alcantarillado del Organismo, con el objetivo de mejorar las condiciones del flujo sanitario y brindar un mejor servicio a las y los vecinos de esta zona de la ciudad, atendiendo de manera puntual el reporte ciudadano.

Estas acciones forman parte del esfuerzo que impulsa el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía.

Con acciones concretas, en Ooapas trabajamos para ti, para hacer de Morelia el mejor lugar para vivir.