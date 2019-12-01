Adolfo Torres supervisa trabajos de reparación de drenaje en la colonia Nueva Chapultepec

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 12:23:00
Morelia, Michoacán; 02 de marzo de 2026.- El director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, informó que personal del Departamento de Alcantarillado realiza trabajos de reparación en la red de drenaje sanitario sobre la calle José María Olvera, en la colonia Nueva Chapultepec.

Las acciones consisten en la sustitución de aproximadamente 15 metros de tubería de concreto simple que presentó un colapso, situación que estaba generando afectaciones en algunos domicilios de la zona. Con estas labores se restablecerá el adecuado funcionamiento de la red sanitaria, evitando mayores inconvenientes para las y los habitantes.

Adolfo Torres destacó que estas intervenciones forman parte del compromiso permanente de atender de manera oportuna los reportes ciudadanos y garantizar servicios públicos eficientes.

Las labores se enmarcan en la política de trabajo del gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia,  Alfonso Martínez Alcázar, priorizando obras que mejoren la infraestructura hidráulica y la calidad de vida de la población.

De acuerdo con el programa de trabajo, las labores quedarán concluidas el mismo día, brindando tranquilidad a las y los vecinos de la colonia Nueva Chapultepec.

