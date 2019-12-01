Adolfo Torres supervisa conclusión de trabajos en Boulevard García de León; circulación abierta en su totalidad

Adolfo Torres supervisa conclusión de trabajos en Boulevard García de León; circulación abierta en su totalidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 15:58:17
Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- Por instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) y las Secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos, concluyeron de manera satisfactoria los trabajos de bacheo y sustitución de asfalto en el Boulevard García de León, por lo que la circulación vehicular en la zona quedó restablecida en su totalidad.

Estas acciones se llevaron a cabo luego de que las intensas lluvias registradas en la ciudad provocaran el colapso de una tubería de 16 pulgadas, la cual estaba fabricada en concreto y presentaba severos daños. Para garantizar un mejor servicio y mayor durabilidad, se sustituyeron 40 metros lineales de tubería por material PVC.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, encabezó la supervisión de la obra y reiteró el compromiso del organismo como una institución cercana a la ciudadanía, que responde con prontitud a las necesidades de infraestructura hidráulica de la capital.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente para mejorar los servicios y garantizar la seguridad y movilidad de las y los morelianos.

