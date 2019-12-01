Adolfo Torres refuerza la cercanía con la ciudadanía a través del programa 'Ooapas en tu calle'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 19:59:22

Morelia, Michoacán; 21 de octubre de 2025.-El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) continúa recorriendo diversas colonias de la ciudad mediante el programa “Ooapas en tu calle”, una iniciativa impulsada por el director general Adolfo Torres Ramírez, con el propósito de acercar los servicios a la población y ofrecer atención directa y personalizada.

Durante el mes de septiembre, el programa atendió a más de 200 usuarias y usuarios, quienes pudieron realizar trámites como convenios, aclaraciones, pagos y solicitudes de servicio sin necesidad de acudir a las oficinas centrales.

El director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó que este esfuerzo busca fortalecer la relación entre el organismo y la ciudadanía:

“Queremos que las y los morelianos sientan que el Ooapas está presente en sus colonias, escuchando sus necesidades y ofreciendo soluciones sin intermediarios. Nuestro compromiso es brindar una atención humana, eficiente y cercana”, expresó.

Durante una de las jornadas, la señora Guadalupe Rosas, vecina beneficiaria, agradeció la presencia del personal del Ooapas:

“Es una gran ayuda que las oficinas salgan a las colonias, así podemos hacer nuestros trámites sin tener que trasladarnos y recibimos atención más personalizada”, comentó.

El Ooapas invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a las próximas fechas del programa “Ooapas en tu calle”, que seguirá visitando distintas zonas de Morelia para continuar fortaleciendo la atención directa con la población.