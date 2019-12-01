Adolfo Torres refrenda compromiso del Ooapas con la calidad y seguridad del agua en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 13:17:55

Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), bajo la dirección de Adolfo Torres Ramírez, refrenda su compromiso con la salud, la transparencia y el bienestar de las familias morelianas al mantener vigente la acreditación otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) como Laboratorio de Ensayos en el área de agua, bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017).

Esta certificación garantiza que los análisis de calidad del agua se realizan bajo estrictos estándares nacionales e internacionales, asegurando procesos técnicos confiables y verificables.

“Cada acreditación y reconocimiento que obtiene nuestro laboratorio tiene un solo propósito: cuidar la salud de las familias morelianas. Analizar el agua con calidad y transparencia es una responsabilidad social que asumimos todos los días, porque el acceso a agua segura es un derecho y una prioridad para esta administración”, destacó el director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez.

A esta acreditación se suma la aprobación obtenida en la Prueba de Aptitud Técnica aplicada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con resultados sobresalientes tanto en la evaluación numérica como documental.

Asimismo, el laboratorio recibió el reconocimiento de la firma internacional ERA (A Waters Company), que lo distinguió como Laboratory of Excellence tras alcanzar el 100 por ciento de resultados aceptables en pruebas de calidad del agua.

Estos logros fortalecen la confianza ciudadana y confirman que el agua que llega a los hogares de Morelia es monitoreada con rigor técnico, responsabilidad institucional y una visión social centrada en la protección de la salud pública.

Con acciones firmes y resultados verificables, el Ooapas continúa trabajando con lo ha indicado el alcalde, Alfonso Martínez, para garantizar un servicio hídrico seguro, transparente y de calidad para todas y todos los morelianos.