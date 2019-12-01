Adolfo Torres refrenda atención cercana a vecinos de Congreso Constituyentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 12:45:09

Morelia, Michoacán; 21 de octubre de 2026.- Con el objetivo de escuchar las necesidades de las familias y avanzar hacia soluciones que permitan mejorar el suministro de agua potable, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del comité vecinal de la colonia Congreso Constituyentes.

Durante el encuentro, se revisaron las condiciones del servicio en la zona y las alternativas para fortalecer el abastecimiento. El organismo ha mantenido un trabajo coordinado con las y los vecinos, a través de distintas áreas operativas, para mejorar gradualmente las conexiones y atender las necesidades de la colonia.

Como parte de los acuerdos, personal del Ooapas realizará una inspección de campo para conocer de primera mano las condiciones de la infraestructura y las conexiones existentes, identificar áreas de oportunidad y establecer las acciones que permitan avanzar en la mejora del servicio.

“En el Ooapas tenemos claro que detrás de cada reporte hay familias que necesitan contar con agua en sus hogares. Por eso, escuchar a los vecinos, revisar cada situación en campo y trabajar de manera coordinada nos permite encontrar soluciones y dar seguimiento a las necesidades de cada colonia”, destacó Adolfo Torres Ramírez.

El director reiteró la importancia de mantener una comunicación cercana con la ciudadanía para dar seguimiento a los planteamientos vecinales y construir alternativas de atención acordes con las condiciones de cada zona.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su compromiso de impulsar una atención ciudadana cercana y trabajar para mejorar los servicios públicos en beneficio de las familias morelianas.