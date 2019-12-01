Adolfo Torres reconoce papel de Coparmex en el desarrollo económico de Morelia

Adolfo Torres reconoce papel de Coparmex en el desarrollo económico de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 10:15:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 07 de marzo de 2026.- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, asistió a la toma de compromiso del nuevo presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Michoacán, donde José Luis Díaz Santillán rindió protesta para el periodo 2026.

Torres Ramírez felicitó al nuevo presidente del organismo empresarial y a su Consejo Directivo, señalando que el trabajo coordinado entre instituciones públicas y el sector productivo permite generar condiciones para que Morelia continúe avanzando en su desarrollo.

“El Ooapas reconoce el esfuerzo y compromiso de Coparmex en favor del desarrollo económico y social de nuestro estado. Desde el organismo seguiremos trabajando para fortalecer los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, prioritarios para que Morelia siga adelante”, expresó.

Asimismo destacó que el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reconoce de manera permanente el trabajo y compromiso de la iniciativa privada, al considerarla un aliado fundamental para impulsar el crecimiento económico y el bien común de las familias morelianas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae en Guanajuato "Beto" presunto integrante de organización criminal de Tamaulipas; fue capturado en operativo conjunto México-EEUU
Hombre muere atropellado en el libramiento Norponiente de Querétaro capital
En Morelia, Michoacán detienen a mujer en posesión de estupefacientes
Aseguran 60 kilos de estupefacientes en la Morelia-Salamanca; hay 4 detenidos
Más información de la categoria
Cae en Guanajuato "Beto" presunto integrante de organización criminal de Tamaulipas; fue capturado en operativo conjunto México-EEUU
Trump estaría interesado en desplegar tropas terrestres en Irán, asegura NBC
Ataque a marinos en Arteaga, Michoacán, deja dos sujetos abatidos; militares heridos son evacuados en helicóptero
Policía estatal de Jalisco hace temblar al capo más buscado de Michoacán: con dron espía graban y se indignan por operativo y destrucción de puesto de “halconeo” en límites con Tepalcatepec
Comentarios