Santiago de Querétaro, Querétaro, 25 de noviembre de 2026.– En el marco de la XXXVIII Convención Anual y Expo (Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México) ANEAS 2026, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión con las y los integrantes del programa Toma Segura, en la que estuvieron presentes representantes de los 17 organismos operadores del país que participaron en esta experiencia.

Durante el encuentro se compartieron los alcances de este programa, que busca verificar, mediante muestreos y estudios de laboratorio, la calidad del agua que llega a los hogares, brindando mayor certeza a las familias sobre el servicio que reciben.

Adolfo Torres Ramírez reconoció la disposición, el compromiso y el trabajo de todas las personas e instituciones involucradas en el desarrollo de este proceso, desde las labores de muestreo y análisis de laboratorio hasta la coordinación y seguimiento del programa. De igual manera, agradeció a la ciudadanía por su confianza y apertura para formar parte de esta iniciativa.

En el caso de Morelia, se realizaron más de 700 muestreos aleatorios en domicilios de diferentes puntos de la ciudad, gracias a la colaboración de las familias que permitieron el acceso a sus hogares para llevar a cabo este ejercicio.

Finalmente, Torres Ramírez resaltó que Morelia formó parte de los 17 organismos operadores que participaron en este ejercicio, de un universo de más de 2 mil en todo el país, lo que permitió intercambiar experiencias y sumar esfuerzos en favor de la calidad del agua y el bienestar de las familias.