Adolfo Torres reconoce el compromiso ciudadano y anuncia extensión del programa Pago Anticipado del Ooapas

Morelia, Michoacán, 03 de febrero de 2026.– Con el objetivo de apoyar la economía de las familias morelianas y reconocer la positiva respuesta de la ciudadanía, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa la extensión del programa Pago Anticipado, mediante el cual las y los usuarios podrán realizar durante todo el mes de febrero el pago correspondiente al servicio de agua potable 2026 con tarifa vigente de 2025.

Las personas interesadas en aprovechar este beneficio pueden acudir a las oficinas centrales del Ooapas, ubicadas en Avenida Acueducto número 1896, colonia Chapultepec Oriente, donde además podrán consultar las opciones de pago con tarjetas de crédito a meses sin intereses, lo que facilita el cumplimiento de esta contribución sin afectar la economía familiar.

Al respecto, el director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, agradeció la participación de la ciudadanía y reconoció su responsabilidad social:

“A nombre del Ooapas, agradezco y reconozco el compromiso de las y los morelianos que han aprovechado este programa. Su participación demuestra que cuando sociedad y gobierno trabajan juntos, se generan acciones que benefician directamente a las familias y al desarrollo de nuestra ciudad”.

El Organismo reiteró que esta promoción estará vigente hasta el último día de febrero, por lo que invitó a la ciudadanía a aprovechar este beneficio y a continuar contribuyendo al cuidado del agua y al bienestar de Morelia.