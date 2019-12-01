Adolfo Torres realiza visita de trabajo en la colonia Las Margaritas

Adolfo Torres realiza visita de trabajo en la colonia Las Margaritas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 19:09:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, realizó una visita de trabajo en la colonia Las Margaritas, donde sostuvo un diálogo directo con vecinas y vecinos para escuchar de primera mano sus inquietudes y propuestas en materia de infraestructura hidráulica.

Durante el recorrido, el titular del Ooapas conversó con las y los habitantes de la zona sobre acciones que permitan fortalecer la red de agua potable y alcantarillado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los morelianos, priorizando soluciones que respondan a las necesidades reales de la comunidad.

“Caminar en territorio nos permite conocer de primera mano las necesidades de la ciudadanía. Solo escuchando y trabajando de la mano con las y los vecinos podemos construir soluciones efectivas y duraderas. Este primer encuentro es solo el comienzo de un trabajo en conjunto que estaremos impulsando durante el primer semestre del año”, destacó Adolfo Torres Ramírez.

En el marco de esta visita, una brigada de bacheo acudió a realizar una primera etapa de las labores sobre la calle Abedul, como parte de las acciones integrales que se estarán desarrollando en la colonia.

Estas labores se llevan a cabo con el gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reafirmando el compromiso de trabajar en territorio y dar atención directa a las demandas ciudadanas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autoridades atienden incendio de pastizal en Villas del Pedregal, Morelia
Identifican a pareja que perdió la vida en un camión de pasajeros durante un accidente en la autopista de occidente 
Localizan bolsas con restos humanos en la colonia El Mirador de Tultepec, Estado de México
Motociclistas resultan heridos tras ser atropellados cerca de la entrada al Fraccionamiento Monte Olivo de Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Sin respuestas Zamora, Michoacán, al caso de Los Alfas, la banda dirigida por un mando policiaco ligado a Jalisco y que aterrorizaba el Edomex 
Rinde protesta Memo Valencia para un nuevo periodo al frente del PRI Michoacán
Cuestionan presuntas irregularidades en asignación de plazas y designación de funcionarios en la FDYCS de la Universidad Michoacana
PT advierte que reforma electoral “no es viable” y “está fuera de toda realidad”, señala Polevnsky
Comentarios