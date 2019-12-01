Adolfo Torres lleva el mensaje del cuidado del agua a niñas y niños de Morelia

Morelia, Michoacán, 09 de febrero de 2026.–Con el objetivo de fomentar desde la infancia una cultura de cuidado y uso responsable del agua, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), a través de su Departamento de Cultura del Agua, continúa llevando el programa Guardianes del Agua a distintas escuelas de la ciudad.

En esta ocasión, las actividades se realizaron en la Escuela Primaria Urbana Federal “22 de Septiembre”, donde más de 200 alumnas y alumnos participaron de manera activa y se sumaron como Guardianes del Agua, aprendiendo de forma didáctica la importancia de proteger este recurso vital para el presente y futuro de Morelia.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó que sembrar conciencia desde la niñez es una de las estrategias más efectivas para lograr cambios duraderos en la sociedad.

“En el Ooapas trabajamos de manera integral: desde la operación de la infraestructura hidráulica, el mantenimiento de redes, el saneamiento y la potabilización, hasta la educación y la cultura del agua. Programas como Guardianes del Agua nos permiten acercarnos a las nuevas generaciones y formar ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno”, señaló.

Adolfo Torres, subrayó que cada área del organismo cumple un papel fundamental para garantizar el acceso al agua y su correcto manejo, pero que estas acciones se fortalecen cuando van acompañadas de educación, participación social y corresponsabilidad ciudadana.

Asimismo, el Organismo agradeció de manera especial a las y los docentes de la Escuela Primaria Urbana Federal “22 de Septiembre” por sumarse a esta iniciativa y abrir las puertas de sus aulas, ya que su participación es clave para replicar el mensaje del cuidado del agua tanto en la escuela como en los hogares.

El Ooapas reafirma su compromiso de seguir llevando el programa Guardianes del Agua a más escuelas de Morelia, convencido de que educar hoy es cuidar el agua del mañana y construir un mejor futuro para la ciudad.