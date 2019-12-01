Adolfo Torres impulsa Programa de Apoyo a Adultos Mayores, Pensionados, Jubilados y Personas con Discapacidad durante marzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 19:09:33

Morelia, Michoacán, a 1 de marzo de 2026.– El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia) pondrá en marcha durante el mes de marzo el Programa para Adultos Mayores, Pensionados, Jubilados y Personas con Discapacidad, con el objetivo de apoyar la economía de los sectores más vulnerables del municipio.

A través de este programa, las y los usuarios podrán:

• Regularizarse y pagar el anual 2026 con tarifa del 2025.

• Obtener un 80% de descuento en multas y recargos.

• Acceder a facilidades para regularizar su cuenta y evitar deudas.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó que este programa forma parte del compromiso permanente del organismo por garantizar un servicio accesible y solidario.

“En el Ooapas trabajamos todos los días para cuidar el bienestar de nuestras y nuestros usuarios. Sabemos que muchos hogares requieren respaldo, por eso impulsamos acciones que les permitan ponerse al corriente y mantener su servicio de agua sin afectar su economía”, expresó.

Asimismo, reiteró que el organismo mantiene una política de atención cercana y sensible, priorizando a quienes más lo necesitan tal y como lo ha instruido el Presidente Municipal a Alfonso Martínez Alcázar , bajo el principio de brindar un servicio de agua justo y equitativo para todas y todos.

Para mayor información, es importante que las y los interesados acudan a las oficinas centrales ubicadas en Avenida Acueducto 1896, Col. Chapultepec Norte, donde el personal brindará orientación personalizada sobre los requisitos y el proceso de regularización.