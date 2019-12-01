Resguardan fuerzas federales funeraria donde es velado "El Mencho" en Guadalajara, Jalisco

Resguardan fuerzas federales funeraria donde es velado "El Mencho" en Guadalajara, Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 20:57:29
Guadalajara, Jalisco, a 1 de marzo de 2026.- La presencia de fuerzas federales mantiene bajo resguardo una funeraria en Guadalajara, donde es velado el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido hace una semana durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

De acuerdo con una fuente federal, los restos del narcotraficante permanecen en el recinto funerario a la espera de su sepultura, programada para este lunes. La entrega del cuerpo se realizó el sábado por parte de la Fiscalía General de la República a sus familiares en la Ciudad de México, tras haber sido trasladado a la capital luego de su fallecimiento.

En el exterior del establecimiento se mantiene un amplio dispositivo de seguridad conformado por decenas de unidades del Ejército y la Guardia Nacional, además de la vigilancia aérea de un helicóptero militar que sobrevuela de manera constante la zona.

Según la misma fuente, el despliegue tiene como objetivo prevenir cualquier intento de acercamiento por parte de grupos delictivos rivales y garantizar el orden durante la velación del cuerpo del capo.

