Ernestina Godoy impulsa reestructura en la FGR; pide la salida de 15 Fiscales Regionales

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2026.— La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, ordenó una amplia reconfiguración interna en la Fiscalía General de la República (FGR) al solicitar la renuncia de cerca de la mitad de los actuales Fiscales Regionales —antes delegados de la FGR—, medida que entrará en vigor a partir del 1 de marzo.

De acuerdo con información conocida al interior de la Fiscalía General de la República y divulgada por Proceso, hasta el momento son 15 los funcionarios que deberán dejar sus cargos de manera inmediata. Entre las regiones involucradas se encuentran Michoacán, Hidalgo, Nuevo León y la Ciudad de México, consideradas estratégicas dentro de la estructura operativa del organismo.

Asimismo, la fiscal contempla relevos en otras entidades como San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Durango y, de manera preliminar, Jalisco, como parte de un proceso de reorganización que busca imprimir un nuevo rumbo a la institución encargada de la procuración de justicia federal.

La comunicación oficial comenzó a circular desde las primeras horas del sábado 28 de febrero entre personal de la FGR. En ella se instruye a los Fiscales Regionales salientes a presentar su renuncia inmediata y a dejar desocupadas sus oficinas, a fin de que los nuevos titulares asuman funciones el lunes 2 de marzo.

Este movimiento se produce a poco más de dos meses de que Ernestina Godoy asumiera la titularidad de la FGR, tras la salida de Alejandro Gertz Manero, quien fue designado embajador de México en el Reino Unido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reestructura representa uno de los primeros movimientos de alto impacto de la nueva administración y anticipa cambios significativos en la operación regional de la Fiscalía.